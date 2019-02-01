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Спецтема: Выборы президента Украины

“Это иррационально". Ирина Фриз о том, почему избиратель должен верить Порошенко

Вчера, 20:50
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Ірина Фріз via Facebook

Министр по делам ветеранов Ирина Фриз

Министр по делам ветеранов Ирина Фриз ответила на вопрос о том, почему потенциальный избиратель должен верить президенту Петру Порошенко, выдвинувшемуся на второй срок.

"Это же иррационально - вы или верите, или нет. Я верю", - сказала она в интервью Радио НВ.

По мнению Фриз, действующий президент "всегда работал на результат", и ему не нужна была "должность ради должности".

Напомним, во вторник, 29 января, на форуме От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем президент Украины Петр Порошенко объявил о выдвижении на второй президентский срок.

Согласно данным нового социологического опроса, который провели Центр социальных и маркетинговых исследований Социс, Киевский международный институт социологии и Центр Разумкова, наибольшую поддержку населения среди тех, кто примет участие в голосовании и определился со своим выбором, получил бы шоумен Владимир Зеленский - 23%.

За действующего президента Петра Порошенко готовы проголосовать 16,4%, а за лидера партии Батькивщина Юлию Тимошенко - 15,7% респондентов.

Теги:   Ирина Фриз Радио НВ Президентские выборы в Украине 2019 Петр Порошенко

Спецтема   Выборы президента Украины

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