"Это горячая война": Порошенко заявил, что на Донбассе необходимы миротворцы ООН

Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул необходимость введения миротворческой миссии ООН на Донбасс.

В интервью телеканалу CBS News он заявил, что на востоке Украины ежедневно гибнут мирные жители и украинские военные.

"Многие обозреватели полагают, что здесь в Украине - "холодная война". Я хочу разочаровать их - это не "холодная война". Это - горячая война... И в этой ситуации, безусловно, нам нужны миротворцы", - подчеркнул украинский президент.

По его словам, выборы на Донбассе возможны после полной имплементации миротворческой операции.

Также Порошенко отметил, что невозможно, чтобы миротворческая миссия проходила одновременно с пребыванием российских войск.

"Это инструмент для того, чтобы оказывать давление на РФ, чтобы она вывела войска с оккупированной территории", - добавил он.

Порошенко сказал, что представители армий стран - партнеров НАТО, всех стран-членов НАТО учатся новому опыту украинских Вооруженных Сил.

"Они учатся у нас новейшем опыта гибридной войны против России. А мы учимся у них тактике и стратегии стандартам НАТО. И это делает украинскую армию значительно эффективнее", - подчеркнул Порошенко.

Украина предложила разместить миротворческий контингент под мандатом ООН на всей территории Донбасса, включая неконтролируемые участки границы с РФ. Киев считает, что миротворцы смогут стать твердым гарантом достижения мира.

В то же время Россия, которая контролирует боевиков на востоке Украины, выступает за ограничение мандата миротворцев ООН только территорией на линии соприкосновения.

В Генштабе ВСУ заявили, что Украина готовится к возможному введению миротворцев ООН на Донбасс .