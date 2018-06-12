Это еще не победа: директор НАБУ не разделяет эйфории по закону об Антикоррупционном суде

Сытник надеется, что президент в ближайшее время подаст технический законопроект, который позволит Антикоррупционному суду полноценно заработать

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что пока не разделяет эйфории относительно принятия закона об Антикоррупционном суде.

По его словам, принятие закона - это лишь первый шаг, а дальше президент Петр Порошенко подать технический законопроект, который позволит Антикоррупционному суду полноценно заработать, сообщает Украинская правда.

"Давайте будем откровенны: результат, который будет воспринят и обществом и международными партнерами, это не закон об Антикоррупционном суде, не его создание, а те приговоры, которые он будет выносить. Тогда можно будет делать выводы, что этот проект действительно удался, суд заработал, результат есть. Поэтому я не разделяю той эйфории, которая звучит из телеэфиров и т.д., что это - победа. это - первый шаг, и не самый трудный, чтобы эта независимая судебная организация была запущена. Поэтому я надеюсь. что этот закон будет в ближайшее время", - отметил Сытник.

Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла законопроект (№7440) о Высшем антикоррупционном суде.

11 июня закон подписал президент Петр Порошенко.

Принятие закона является обязательным условием предоставления МВФ следующего транша Украине - с чем, в свою очередь, связаны и другие предложения макрофинансовой помощи для страны. В частности, Государственный департамент США призвал Украину согласовать законопроект об Антикоррупционном суде с требованиями МВФ.

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Антикоррупционный суд будет рассматривать дела, если предмет преступления или причиненного ущерба по меньшей мере в 500 раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц (с 1 января - это 881 тыс. Грн). Некоторые из статей касаются нарушений, связанных с наркотиками или оружием, а вот с электронного декларирования - никакой.

Юрисдикция суда распространяется на всю территорию Украины. Законопроектом предусмотрено, что Антикоррупционный суд будет судом первой и апелляционной инстанции. Судьи будут избираться по конкурсу.