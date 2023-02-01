Глава СБУ объяснил масштабные обыски: Это борьба с внутренним врагом, останавливаться не планируем 1 февраля, 15:38 Василий Малыш (Фото:СБУ/Facebook)

И.о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что масштабные оперативно-следственные мероприятия СБУ в среду, 1 февраля, нацелены на «борьбу с внутренним врагом».

Об этом говорится в Facebook органа.

По словам Малюка, СБУ наносит «глобальный удар по внутреннему врагу», отрабатывая лица, которые своими действиями вредят безопасности Украины в разных сферах. В частности, речь идет о:

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предателях Украины и агентах российских спецслужб;

представителях организованной преступности;

должностных лиц, чиновниках и коррупционерах, подрывающих экономику страны и стабильное функционирование оборонно-промышленного комплекса.



Глава СБУ заявил, что сегодня в рамках открытых производств в разных регионах проходят десятки обысков и вручение подозрений фигурантам дел.

«Мы выполняем задачу, поставленную президентом Украины Владимиром Зеленским, и синхронно наносим глобальный удар по внутреннему врагу. И яркое свидетельство этому — массовые обыски, вручение подозрений и задержание злоумышленников разного калибра», — заявил он.

Малюк подчеркнул, что это только первый этап «комплексной и системной работы», которую уже проводит Служба безопасности, и «останавливаться не планирует». О результатах сегодняшних мероприятий обещают продолжить сообщать в ближайшие дни.

1 февраля правоохранители провели обыски у олигарха Игоря Коломойского, экс-главы МВД Арсена Авакова, нардепа Вадима Столара, представителей Государственной налоговой службы. Также УП сообщила о подозрениях трем фигурантам скандала с закупками продуктов для Вооруженных сил Украины от Офиса генерального прокурора (в том числе двое — чиновники Министерства). Аваков заявил, что обыски у него проводились в рамках расследования дела по авиакатастрофе в Броварах и у него «не выявили ничего», что интересовало бы следствие.

