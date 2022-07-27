«Шлейф сомнений». Почему назначение Андрея Костина новым генеральным прокурором вызывает вопросы — интервью с экспертом 27 июля, 21:57 Эксклюзив НВ Андрей Костин (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

Андрей Костин, назначенный на должность генерального прокурора, является таким же политическим назначением, как в свое время Ирина Венедиктова, и это вызывает сомнения в будущих решениях, рассказала Радио НВ Екатерина Рыженко, заместитель исполнительного директора по юридическим вопросам Transparency International Ukraine.

Екатерина Рыженко Заместитель исполнительного директора по юридическим вопросам Transparency International Ukraine

— Хочу спросить вас о фигуре Андрея Костина, мы знаем, что к нему было достаточно много вопросов и у медийщиков, и у не медийщиков. Как мы можем охарактеризовать эту фигуру, что мы должны о ней знать?

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— Я думаю, здесь нужно начать с того, что Андрей Костин уже пытался стать заместителем генерального прокурора чуть больше года назад, он подавался на руководителя САП и не смог пройти этап проверки на доброчестность. В ходе интервью его не поддержали члены комиссии. Я думаю, это тоже определенный показатель, который нужно помнить, когда мы говорим о его назначении генеральным прокурором. Человек, не прошедший отбор на руководителя САП, [где есть] конкретные критерии профессиональности, доброчестности. И вот господин Костин не прошел в частности этап доброчестности, но очевидно, это не помешало его назначению генеральным прокурором, на должность даже выше, и поддержке Верховной Радой.

— Что это значит, какие это критерии доброчестности, можете больше рассказать?

— Критерии доброчестности — это такие же требования как к руководителю САП, так и к руководителю Офиса генеральной прокуратуры. В рамках доброчестности оценивается, например, политическая нейтральность кандидата, вопрос его финансового состояния, все ли у него задекларировано, соответствуют ли его доходы тому стилю жизни, который он имеет. А также принятие решений на той или иной должности, которая предшествовала назначению генеральным прокурором. И вот все эти моменты, финансовые вопросы, относительно политической нейтральности, они в частности оценивались, когда Костин пытался пройти конкурс на должность руководителя САП. К сожалению, на должность генерального прокурора такого конкурса у нас нет, это по состоянию на сейчас в Украине — политическое назначение. И даже ответы, которые давал господин Костин во время конкурса на руководителя САП, не были учтены во время голосования в поддержку его кандидатуры Верховной Радой Украины.

К примеру, он не до конца объяснил сомнения в задекларированных им данных относительно существенных изменений в имущественном состоянии, как это произошло, за какие деньги были приобретены некоторые его активы. Но основное — это как раз политическая нейтральность, относительно которой были изменения в комиссии, которая избирает руководителя САП. Были вопросы о возможных случаях кумовства господина Костина, о трудоустройстве его дочери, например. Учитывая, что Костин является политиком, членом партии Слуга народа, был депутатом Одесского городского совета. Все эти вещи невозможно не учитывать, когда мы назначаем человека на такую важную должность, как генеральный прокурор, который должен действовать максимально независимо и максимально аполитично, учитывая тот уровень судебных производств, которыми занимается Офис генерального прокурора. Поэтому, конечно, не может быть сомнений, когда человек, не прошедший этап проверки на доброчестность на должность заместителя генерального прокурора, и такого человека назначают руководителем Офиса генпрокурора.

— Здесь я еще должен процитировать Михаила Жернакова, соучредителя фонда DEJURE. Он приводит такие факты, что Андрей Костин, возглавлявший Комитет по вопросам правовой политики, по мнению Михаила Жернакова, изо всех сил на этом посту блокировал судебную реформу, в частности, за 15+ месяцев ни разу не поставил даже в повестку дня неотложный президентский законопроект о ликвидации ОАСК, который в первые дни полномасштабного вторжения почти вернул в кресло президента Януковича.

— Это уже больше, вопрос ОАСК стоит не один год в повестке дня, это часто было требованием наших международных партнеров. Поэтому однозначно это тоже является показателем оценки профессиональной деятельности господина Костина, как раз его политической принадлежности. Я бы здесь еще подчеркнула, что, кроме вопроса ликвидации ОАСК, стоит еще в целом вопрос судебной реформы, потому что господин Костин в большой части отвечал за судебную реформу в парламенте. Мы можем даже без цифр оценить, где судебная реформа у нас сейчас. За последние годы все шаги, предпринятые в судебной реформе, были больше из-под палки, чем по активной инициативе как профильного комитета, так и самой Верховной Рады. Это тоже результат работы господина Костина на своей предыдущей должности.

— Если говорить о том, что мы должны осуществить судебную реформу, что судебная ветвь власти должна быть реформирована, если на пальцах объяснить, что должно произойти? Каким образом, например, Андрей Костин, возглавляя Комитет по правовой политике, мог этому помешать?

— Первая часть, судебная реформа — это слишком широкое понятие, если мы говорим в нынешних приоритетах сегодня. Это, во-первых, полный перезапуск органов судебного самоуправления, Высшая квалификационная комиссия судей, Высший совет правосудия. Это единственный момент, который комитет и Верховная Рада поддержали, изменения в законодательство, однако на это было потрачено и экспертами, и общественными активистами, другими партнерами огромное количество времени, это годы, чтобы добиться от Костина, его комитета, коллег по фракции поддержки этих конфигураций. Но сейчас это еще переизбрание и определение, проведение конкурсов, например, на должности в ВРП, ВККС, это все еще в процессе, что до сих пор за все свое время работы в комитете господин Костин не смог сделать, это приоритет, это также реформа Окружного административного суда города Киева, который вы упоминали. Были поданы законопроекты, о чем очень громко и публично заявил президент. Тем не менее, дальше кроме представления этих законопроектов дело никуда не пошло. Сейчас ОАСК работает и выносит решения, мешающие ряду других важных реформ и вопросов, которые Украине крайне необходимы.

Например, долгое время мешало продолжению конкурса в САП также решение ОАСК, признавшее, что конкурсная комиссия САП не имела права согласовывать порядок своей работы. И то, что ОАСК работает и может выносить такие решения, в частности, определенная ответственность лежит на господине Костине, потому что законопроект не был рассмотрен его комитетом, доработан и вынесен в Совет. Поэтому вопрос реформы органов судебного самоуправления, ликвидации ОАСК и немного шире вопрос реформы Конституционного Суда — это все первоочередные шаги в судебной реформе, которые Украина должна сделать в ближайшее время.

— Здесь еще для паритета я должен процитировать советника главы ОП Михаила Подоляка, он заявил, что Андрей Костин является системным и трудолюбивым юристом с безупречной репутацией, поэтому президент решил назначить его генпрокурором. Если говорить о том, чем отличается Ирина Венедиктова, бывшая глава ОГП от Костина, нового генпрокурора. Мы помним, что Ирина Венедиктова также является депутатом от партии Слуга народа, также приближена к команде президента. Если определить очень коротко, как вы считаете, какое главное различие между этими двумя генпрокурорами? Чего мы должны ожидать от Андрея Костина?

— Я думаю, что здесь основная проблема как раз, в чем эти два генпрокурора схожи между собой? Потому что оба они являются политическим назначением, политическим выбором президента и Верховной Рады Украины. И именно это основной вызов, если мы как общество ожидаем независимого и профессионального генерального прокурора. Не могут политические назначения уже априори выглядеть совершенно независимыми. Поэтому те же вопросы, которые были к Ирине Венедиктовой по поводу ее аполитичности, когда это касается уголовных производств в ряде топовых дел, в частности коррупционных, переходят фактически и к Костину. Будем смотреть, конечно, как он будет выполнять свои функции на новой должности, однако мы не можем уже точно сказать, что мы ожидаем от него беспристрастности и что он будет руководствоваться возможно определенными партийными интересами в то время, когда он имеет в первую очередь профессионально решать и выполнять свои функции.

Потому это основная проблема и основной вызов. В идеале, конечно, хотелось бы видеть в должности генерального прокурора, [к которому] уже не было этих вопросов [относительно] его профессиональности, аполитичности и независимости. Однако, к сожалению, у нас получается ситуация, где второй подряд генеральный прокурор, назначенный президентом, поддержанный Верховной Радой, уже входит в должность с таким определенным шлейфом сомнений относительно его профессиональных способностей, требований к его доброчестности. Поэтому конечно, это является негативным, мы ожидаем, что господин Костин своими действиями убедит нас в том, что эти сомнения безосновательны. Однако, к сожалению, нельзя не учитывать его предыдущие достижения, решения, и они не придают абсолютно уверенности, что в новой должности господин Костин будет действовать иначе.

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