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Есть подозрения, что ты, мил человек, стукачок: Колесников обвинил Бойко в "стукачестве" и снабдил заявление видео из культового фильма

Сегодня, 22:51
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Борис Колесников

Сопредседатель партии Оппозиционный блок Борис Колесников заявил, что экс-председатель парламентской фракции Юрий Бойко, который баллотируется в президенты от партии Оппозиционная платформа - За життя, стукачит и в качестве "обвинения" обнародовал цитату из культового советского телефильма Место встречи изменить нельзя.

Это заявление он сделал после того, как Бойко обвинил Колесникова и сопредседателя политисполкома партии Александра Касянюка "в правонарушениях по статьям 170 (препятствование деятельности политических партий) и 358 (подделка документов) Уголовного кодекса Украины". Оппозиционный блок расценил эти обвинения как донос на партию.

По словам Колесников, в основу доноса Юрия Бойко легло его заявление, сделанное в эфире Радио НВ: "Его обвинения заключаются в том, что я выступил по радио, а сопредседатель исполкома (Александр Касанюк) подделал документы. Как он может подделать документы, если он отправляет их от своего имени?"

Бойко может быть единым кандидатом только в Лисичанский горсовет. Борис Колесников - в большом интервью НВ

Колесников подчеркнул, что таким образом Бойко пытается сорвать съезд Оппозиционной партии, который должен пройти 15 декабря.

"Бойко пытается дискредитировать Оппозиционный блок. Но этим заявлением он похоронил себя, свое настоящее и будущее в политике. С ним никто и никогда не захочет иметь дело. Все будут думать: "Сегодня мы связались с Бойко, а завтра он напишет на нас заявление", - отметил он.

Напомним, 20 ноября сопредседатель фракции Оппозиционного блока в Верховной Раде Александр Вилкул объявил об исключении из нее Юрия Бойко и Сергея Левочкина, которые до этого составляли ее костяк. Их исключили с формулировкой "за предательство интересов избирателей" за то, что они, объединившись с Вадимом Рабиновичем и Виктором Медведчуком, создали Оппозиционную платформу - За життя. Электоральная база За життя и Оппоблока во многом совпадает - это прежний “ядерный электорат” Виктора Януковича и сторонники коммунистов. 

Левочкин и Бойко объединились с Рабиновичем и Медведчуком. За это их исключили из фракции Оппоблока

16 ноября Рабинович заявил, что Оппозиционная платформа - За життя выдвигает в качестве кандидата в президенты Бойко. По словам Рабиновича, Бойко будет баллотироваться в президенты Украины в 2019 году в качестве "единственного кандидата от объединенной оппозиции".

После своего исключения из фракции Бойко заявил, что его членство в Оппоблоке остается в прошлом. Левочкин назвал исключение его и Юрия Бойко из фракции Оппозиционного блока атакой на "одного из самых рейтинговых кандидатов в президенты" в пользу действующего главы государства Петра Порошенко.

Теги:   Юрий Бойко Оппозиционный блок Борис Колесников

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