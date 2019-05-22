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Есть некое видение: Данилюк заявил, что обсуждает с Зеленским работу СНБО

Вчера, 21:18
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Есть некое видение: Данилюк заявил, что обсуждает с Зеленским работу СНБО - фото

НВ

Александр Данилюк

Экс-министр финансов Александр Данилюк заявил, что имеет видение, как должен работать СНБО.

Об этом сообщает 112-Украина.

«Относительно назначения, у меня есть определенное видение, как должен работать СНБО, сейчас мы это обсуждаем с господином президентом и я надеюсь, что в результате мы получим сильный орган, который будет решать важные вопросы, которые сейчас стоят перед страной и вызовы», — сказал он.

По словам Данилюка, СНБО — это орган, который решает стратегические вопросы не только в сфере обороны, безопасности, но также есть вопросы в экономической сфере, в энергетике.

Бывший министр добавил, что сейчас важно, чтобы был центр стабильности в государстве.

«Я вижу, что Администрация и СНБО должны быть такими центрами стабильности», — сказал он.

Ранее, СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский решил назначить экс-министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

Теги:   Александр Данилюк СНБО Владимир Зеленский

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