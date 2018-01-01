ЕСПЧ обязал Россию предоставить надлежащее лечение морякам, раненным в Керченском проливе Сегодня, 21:12 15 Цей матеріал також доступний українською ЕСПЧ до сих пор не получил от России данные о состоянии захваченных украинских моряков

Во вторник, 4 декабря, Европейский суд по правам человека принял решение о применении временных мер по делу о захвате Россией трех кораблей ВМС Украины и 24 военных моряков в Керченском проливе.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина.

"ЕСПЧ решил частично удовлетворить заявление Украины о применении предварительных мер в соответствии с Правилом 39 Регламента суда и обязал Россию обеспечить раненых моряков соответствующим лечением", - заявил он в Facebook.

По словам представителя Минюста, ЕСПЧ оставил в силе требование к РФ о предоставлении информации о состоянии здоровья и условий содержания украинских моряков. Российская сторона должна была предоставить эту информацию до 3 декабря.

Лищина добавил, что Украина должна подать полноценное межгосударственное заявление в ЕСПЧ о нарушении прав моряков до 7 января 2019 года.

Российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.

Сохранившие верность присяге. Что известно об украинских моряках, захваченных Россией

Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы". Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

В 10 областях Украины вводят военное положение. Что это означает на практике? 10 карточек

После событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Реконструкция событий в Керченском проливе

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать