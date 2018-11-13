Если завтра выборы. Социологи назвали партии, которые могут пройти в Раду

Согласно опросу, проведенному Центром Разумкова, КМИС и Социологической группой Рейтинг, на выборах в Верховную Раду проходят семь политических партий.
Лидером рейтинга остается партия Батькивщина, ее готовы поддержать 22% опрошенных.
11% респондентов будут голосовать за партию Слуга народа, еще 10% - за Гражданскую позицию.
9% украинцев готовы поддержать Оппозиционный блок, 8% - БПП Солидарность, 7% - Радикальную партию Олега Ляшко, 5% - партия Наши.
В полугодовой динамике заметный рост популярности партий Батькивщина, Слуга народа и УКРОП. С появлением политического проекта Евгения Мураева Наши значительно снизился рейтинг партии За жизнь.
Для 48% опрошенных главным мотивом при выборе партии является поддержка социально-экономических инициатив этой политической силой. 18% голосуют исходя из симпатий к ее лидеру, 12% - из-за идеологических принципов. Голосование за социально-экономические инициативы доминирует среди избирателей практически всех рейтинговых политических сил.
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Опрос проводился с 19 октября по 2 ноября во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма.
Очередные выборы в Верховную Раду должны пройти осенью 2019 года.
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