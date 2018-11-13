13 ноября 2018, вторник

Если завтра выборы. Социологи назвали партии, которые могут пройти в Раду

2 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Украинцы готовы провести в Раду семь политических партий
Фото: Честно

Украинцы готовы провести в Раду семь политических партий

Согласно опросу, проведенному Центром Разумкова, КМИС и Социологической группой Рейтинг, на выборах в Верховную Раду проходят семь политических партий.

Лидером рейтинга остается партия Батькивщина, ее готовы поддержать 22% опрошенных.

11% респондентов будут голосовать за партию Слуга народа, еще 10% - за Гражданскую позицию.

9% украинцев готовы поддержать Оппозиционный блок, 8% - БПП Солидарность, 7% - Радикальную партию Олега Ляшко, 5% - партия Наши.

В полугодовой динамике заметный рост популярности партий Батькивщина, Слуга народа и УКРОП. С появлением политического проекта Евгения Мураева Наши значительно снизился рейтинг партии За жизнь.

Для 48% опрошенных главным мотивом при выборе партии является поддержка социально-экономических инициатив этой политической силой. 18% голосуют исходя из симпатий к ее лидеру, 12% - из-за идеологических принципов. Голосование за социально-экономические инициативы доминирует среди избирателей практически всех рейтинговых политических сил.

Опрос проводился с 19 октября по 2 ноября во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Очередные выборы в Верховную Раду должны пройти осенью 2019 года.

Мы в 2020 году. Как изменится Украина?

В четверг, 15 ноября, состоится финальная лекция НВ из цикла "Украина 2020. Что ждет страну".

Что можем сделать мы, чтобы Украина наконец стала успешной страной?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Политика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове