Если станет президентом. В штабе Зеленского рассказали о первых десяти решениях шоумена Сегодня, 11:18 6050 Цей матеріал також доступний українською Valentyn Ogirenko/Reuters Во многих решениях нет конкретики Valentyn Ogirenko/Reuters

Идеолог предвыборной кампании шоумена Владимира Зеленского Руслана Стефанчука и эксперт штаба по экономическим вопросам Даниил Гетманцев рассказали о десяти шагах кандидата в президенты в случае его выигрыша на выборах.

Как сообщает LIGA.net, идей у команды Зеленского много, но "о них не хотят детально рассказывать или они еще не финализированы".

Вместе с тем, первые решения сводятся к десяти основным шагам:

1. Приглашение Великобритании и США в нормандский формат.

В штабе пояснили, что команда Зеленского готовит визиты к канцлеру Германии Ангеле Меркель, президенту Франции Эмманюэлю Макрону и президенту США Дональду Трампу.

Кандидат также готов к прямым переговорам с Россией при участии международных партнеров. С боевиками террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" переговоров не будет.

Кроме того, шоумен собирается вывести из переговорного процесса кума Владимира Путина Виктора Медведчука, как посредника в вопросе обмена пленными.

2. Устранение конкуренции между Минобороны и Генштабом.

"О чем идет речь - неизвестно. Примеров "конкуренции" в команде не назвали, как будет реализовывать - не рассказали. Мол, это военный вопрос, а на эту тему озвучивать ничего не будут "ни до выборов, ни после" выборов", - отметили в издании.

3. Назначение честных судей Высшего антикоррупционного суда.

Политтехнологи Зеленского уточнили, что он доверяет результатам конкурса, который был проведен при участии международных экспертов.

4. Предложение к Верховной Раде принять закон о медиации.

Зеленский считает, что у человека должен быть выбор: идти в суд или использовать систему альтернативных способов решения споров.

5. Внесение в парламент экономического блока законопроектов.

По словам представителей штаба Зеленского, команда предлагает 5% налоговую амнистию, налог на выведенный капитал и создание Службы финансовых расследований.

"Зеленский хочет, чтобы амнистия стартовала с 2020 года. Законопроект готов, но показать его команда не захотела. Одновременно Зеленский попросит Раду ратифицировать конвенцию MCAA о международном обмене налоговой информацией - это позволит автоматически узнавать о счетах и компаниях граждан за границей", - говорится в материале.

6. Внесение кандидатур глав Минобороны, МИД, СБУ и ГПУ.

Фамилию в штабе кандидата пообещали озвучить до 19 апреля. Переговоры якобы проведены, но называть фамилии не хотят. Мол, чтоб не было проблем у кандидатов.

По данным СМИ, МИД может возглавить экс-министр финансов Александр Данилюк, ГПУ - экс-прокурор США Марта Борщ или экс-глава Национального антикоррупционного управления Румынии Лаура Ковеши, СБУ - Игорь Смешко.

7. Зеленский попросит Раду принять пакет законопроектов о народовластии.

"Тоже не показали. Говорят - законопроекты еще пишутся. Идея - урегулировать общенациональные и местные референдумы и узаконить народные петиции, процедура отзыва нардепов, процедура импичмента президента", – уточнили в статье.

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8. Аудит государства.

Если Зеленский станет президентом, он создаст консультативный орган из экспертов, в том числе международных, которые проведут аудит в течение трех-четырех месяцев.

"Цель - чтоб Зеленский понял, что происходит в стране, что было сделано и так далее", - уточнили в штабе.

9. Внедрение "секретного плана" для Рады.

В штабе отметили, что шоумен хочет наладить сотрудничество с депутатами. А если сотрудничества не получится, обещают внедрить другие варианты, "которые многих удивят". Деталей представители команды кандидата не предоставили.

10. Реформирование Администрации президента.

Зеленский собирается обновить АП и убрать так называемых кураторов. По мнению его команды, АП должна выполнять две функции: канцелярии и органа, который "нарабатывает новые идеи и дает толчок". Также в штабе пообещали рассекретить список гостей АП.

Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта. В первом туре победили шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Украины Петр Порошенко (15,95%).

Второй тур выборов пройдет 21 апреля.

Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на НСК Олимпийском. Нынешний глава государства согласился на предложение оппонента.

Порошенко заявил, что ждет шоумена на дебаты 14 апреля на стадионе НСК Олимпийский.

В ответ на это Зеленский записал видеообращение с требованием провести дебаты 19 апреля.

В штабе Порошенко сообщили, что согласны провести дебаты и 14, и 19 апреля, а Аласания заявил, что команда президента готова на любые варианты.

В ЦИК подчеркнули, что официальные дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко должны проводиться в студии Суспільного.