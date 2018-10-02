Если с делегации РФ снимут ограничения, Украина пересмотрит механизм сотрудничества с ПАСЕ - заявление

Делегацию РФ пытаются вернуть в ПАСЕ, несмотря на отказ Москвы выполнять устав организации

В случае снятие ограничений с российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы в обход резолюций, Украина пересмотрит принципы сотрудничества с ПАСЕ.

Об этом говорится в официальном заявлении, принятой Верховной Радой во вторник, 2 октября.

В нем отмечается, что снятие с России ограничительных мер будет означать признание ПАСЕ своей "политической несостоятельности".

В украинском парламенте считают политически мотивированной подготовку решения об "изменении процедуры в части отмены возможности обжаловать полномочия национальных делегаций по сути или существенного усложнения порядка такого обжалования".

Там настаивают, что цель подготовки такого решения является обеспечение беспрепятственного и безусловного возвращение в ПАСЕ российской делегации, несмотря на категорический отказ Москвы выполнять законные требования, связанные с нарушением устава Совета Европы.

"Осознавая, что уничтожение институциональных основ будет означать признание ПАСЕ своей политической неспособности следовать собственным решениям и публичную демонстрацию ухода от ценностей и принципов Совета Европы - верховенства права, демократии и прав человека, будет вынуждать Верховную Раду и ее постоянную делегацию осуществить полный пересмотр основ, на которых строится сотрудничество с Ассамблеей, и механизмов такого сотрудничества", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Совет Европы готов ограничить свои полномочия для того, чтобы вернуть делегацию РФ в ПАСЕ.