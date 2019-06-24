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Если РФ не выполнит решение Международного трибунала, Украина начнет новую волну давления — Климкин

Сегодня, 05:14
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Если РФ не выполнит решение Международного трибунала, Украина начнет новую волну давления — Климкин - фото

UN Geneva / Flickr

Павел Климкин

Если до вторника, 25 июня, Россия не выполнит предварительное решение Международного трибунала по морскому праву и не вернет Украине захваченных военных моряков и корабли, Украина усилит давление.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью 5 каналу.

«У нас есть 25 июня. После этого мы начнем на международных площадках новую волну давления. Оно будет и краткосрочным, поскольку нам нужно достичь результата, но будет и среднесрочное давление, поскольку результатом этого может быть ограничение российской морской активности, военной активности. То есть, очень много вещей, которые влечет за собой это решение», — сказал Климкин.

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Он напомнил, что пока суд принял предварительное решение, и дальше будут слушания по сути.

«То, что сейчас всем станет понятно, что Россия нарушает именно конвенцию морскую, а нарушение конвенции — не простое дело для цивилизованного сообщества. И это не все равно не только для западного мира — это не все равно для всех. Если мы начнем нарушать морскую конвенцию, мировая торговля сколлапсирует. Мы планируем много вещей. О некоторых я говорю, о некоторых сознательно не говорю, пускай они останутся не для камер», — заявил министр.

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Напомним, Международный трибунал по морскому праву удовлетворил иск Украины против Российской Федерации по 24 украинским морякам и обязал Россию отпустить их.

Суд принял положительное решение и обязал Россию немедленно освободить и вернуть украинские корабли (19 голосов «за», 2 «против»), освободить и вернуть украинских моряков (19 «за», 1 «против»).

В МИД Украины заявили, что ожидают немедленного освобождения украинских моряков.

В России заявили, что не будут освобождать украинских моряков.

25 ноября 2018, когда корабли ВМС Украины осуществляли переход из Черного в Азовское море, в районе Керченского пролива их остановил российский танкер, перегородил проход под построенным оккупационными властями Керченским мостом. Украинские корабли подверглись нападению со стороны сил ВМФ России и Береговой охраны РФ — был протаранен буксир Яны Капу, а вне 12-мильной зоны украинские артиллерийские катера сопровождения были обстреляны. Все три украинских судна захватили россияне. В плен попали 24 моряка, 6 из которых — ранены. Россия незаконно их удерживает и судит.

Теги:   Россия Украинские моряки Павел Климкин Международный трибунал

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