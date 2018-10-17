Если предложить Путину мир. Порошенко рассказал о перспективе прекращения войны с РФ на ее условиях

По словам Порошенко, если пойти на уступки Кремлю, Украине не получит ни мира, ни территорий

Президент Украины Петр Порошенко высказал мнение, что мир с Россией на ее условиях невозможен, так как агрессия Кремля на этом все равно не закончится.

Об этом он сказал в интервью на телеканале ZIK.

При этом глава государства отметил, что такое мнение разделяют большинство граждан страны.

"Если спросить у любого украинца, какой мир нужен Украине - на условиях возврата Донбасса и Крыма, или на условиях капитуляции, то каждый скажет, что мир на условиях капитуляции категорически неприемлемый. Ведь если предложить Путину мир в обмен на территории, то не будет ни мира, ни территории. В этом весь мир имел возможность убедиться еще с операции по захвату Абхазии, Осетии и Приднестровья", - заявил он.

Порошенко также добавил, что более 60% украинцев хотят возвращения территорий именно политико-демократическим путем, и только 11% выступают за начало наступательной операции.

Ранее сообщалось, что Нацполиция начала подготовку к выполнению плана по возвращению оккупированных РФ районов Донбасса.