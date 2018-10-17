17 октября 2018, среда

Если предложить Путину мир. Порошенко рассказал о перспективе прекращения войны с РФ на ее условиях

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
По словам Порошенко, если пойти на уступки Кремлю, Украине не получит ни мира, ни территорий

По словам Порошенко, если пойти на уступки Кремлю, Украине не получит ни мира, ни территорий

Президент Украины Петр Порошенко высказал мнение, что мир с Россией на ее условиях невозможен, так как агрессия Кремля на этом все равно не закончится.

Об этом он сказал в интервью на телеканале ZIK.

При этом глава государства отметил, что такое мнение разделяют большинство граждан страны.

"Если спросить у любого украинца, какой мир нужен Украине - на условиях возврата Донбасса и Крыма, или на условиях капитуляции, то каждый скажет, что мир на условиях капитуляции категорически неприемлемый. Ведь если предложить Путину мир в обмен на территории, то не будет ни мира, ни территории. В этом весь мир имел возможность убедиться еще с операции по захвату Абхазии, Осетии и Приднестровья", - заявил он.

Порошенко также добавил, что более 60% украинцев хотят возвращения территорий именно политико-демократическим путем, и только 11% выступают за начало наступательной операции.

Ранее сообщалось, что Нацполиция начала подготовку к выполнению плана по возвращению оккупированных РФ районов Донбасса.

Лекции Нового Времени возвращаются!

Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»

Посмотреть расписание
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Политика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове