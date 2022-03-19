Иначе замучают стервятники. Ходорковский призвал НАТО закрыть небо над Украиной, чтобы показать силу неприятелям 19 марта, 20:23 Михаил Ходорковский (Фото:.instagram.com/m_khodorkovsky)

Российский оппозиционер Михаил Ходорковский считает, если НАТО не закроет воздушное пространство над Украиной, то враги НАТО будут смелее атаковать военные базы альянса по всему миру. Это приведет к роковым последствиям для западных союзников.

Об этом он написал в колонке The Economist.



Ходорковский говорит, что хорошо знает психологический партнер путина и уверяет, что действия лидеров запада таких как Джо Байден, Эммануэль Макрон и Нафтали Беннет (премьер-министр Израиля — ред.) относительно противодействию путина напоминают ему пораженческий подход.

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«Они летят в Москву, звонят ему, просят остановиться, но уверяют, что не будут мешать и не хотят, чтобы он воспринимал те или иные движения как провокацию. Президент видит во всем этом слабость, и это крайне опасно», — пишет оппозиционер.



По его мнению, это происходит потому что западные политики «никогда не имели дела с бандитами».



«Он вырос в КГБ, организации, которая полагалась на силу и пренебрежение законом. Работая в мэрии Санкт-Петербурга в начале 1990-х годов, он отвечал за неформальное взаимодействие правоохранительных органов с бандитами», — рассказывает Ходорковский. Сравнивая Санкт-Петербург того времени с мафиозным Чикаго 1930-х годов. Лишь с тем отличием, что на месте контрабандного виски российские гангстеры продавали наркотики и нефть.



В таком случае, пишет Ходорковский, любой шаг навстречу их требованиям, без демонстрации силы, будет воспринят как слабость: «Западные страны говорят, что не отдадут Украину, и при этом делают именно это, значит, они слабы. И это делает вероятным, что Путин будет смотреть на других соседей, таких как Эстония, Латвия, Литва и Польша, которые также ранее были частью Российской империи».



По словам Ходорковского, путин в своей голове воюет не с Украиной, а с Америкой. Выглядит так, что Америка и НАТО отступают, а это дает зеленый свет другим бандитам.



«Эхо унижений Америки разносится по всему миру. Приднестровье шевелится, Балканы снова неспокойны, Иран атакует американские базы. В какой-то момент Америка и НАТО нанесут ответный удар, но к тому моменту их уже будут мучить вороны и стервятники в разных частях мира», — заключает Ходорковский.

Он уверен, что к 2024 году, когда в РФ должны состояться президентские выборы, Путин из-за проблем в экономике может огласить «спецоперацию» в Прибалтике или Польше. Если НАТО сейчас позволит ему захватить Украину.



«Если Путина не остановить в воздухе над Украиной, НАТО придется сражаться с ним на земле», — уверен Ходорковский.



Кроме того, по мнению оппозиционера, Путин не склонен к суициду, поэтому не применит ядерное оружие, иначе он не сидел бы на другом конце 20-футового стола.

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