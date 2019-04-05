Если Коломойский владеет хотя бы 30% акций в "проекте Зеленский", я бы беспокоился - Сыч 5 апреля, 16:38 5322 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo Украинский олигарх Игорь Коломойский REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo

Главный редактор проекта НВ Виталий Сыч отметил, что кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому следовало бы дать исчерпывающую информацию о своих возможных связях с олигархом Игорем Коломойским.

"Судя по всему, Коломойский имеет большое влияние на Зеленского. Если Зеленский ездит к нему на День рождения, поздравляет, крутится на его экране, на его телеканале не сходя, если машины сопровождения все с номерами ПриватБанка, глава штаба его, люди ПриватБанка", - отметил он в интервью Радио НВ.

Таким образом, по словам Сыча, множество людей, связанных со структурами Коломойского, задействованы в кампании Зеленского.

"Если Коломойский имеет 30% акций в "Зеленском" (условно, я образное мышление включаю) - это нехорошо; а если он имеет контрольный пакет акций - это совсем нехорошо. Потому что Коломойский никогда не отличался заботой об интересах государства Украина, он отличался заботой о своих финансовых интересах", - сказал главный редактор НВ.

Сыч добавил, что президентские выборы в Украине 2019 года можно назвать "выборами Порошенко против Коломойского", поскольку у них "идет война", в которой олигарх задействует свои медиамощности и поддерживает различных кандидатов.

Напомним, первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, во второй тур вышли шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

Зеленского поддержали 30,24% избирателей, а Порошенко - 15,95%. Второй тур выборов состоится 21 апреля.

В своей получасовой речи поздно вечером 31 марта Порошенко назвал своего оппонента Владимира Зеленского "марионеткой" олигарха Игоря Коломойского.

В ответ на этот выпад Зеленский обратился к президенту с вопросом через журналистов, упомянув главного фигуранта масштабного расследования о коррупции в оборонке Олега Гладковского (Свинарчука): "У меня только один вопрос [к Порошенко]: так вы марионетка Свинарчука или Свинарчук ваша марионетка? Если можно, передайте, пожалуйста, нашему гаранту".