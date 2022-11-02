«Будем абсолютно безжалостны». Кулеба предупредил Иран о последствиях в случае поставки баллистических ракет России

2 ноября, 17:51
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Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Amr Alfiky)

Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Amr Alfiky)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предупредил Иран о последствиях поставок оружия стране-агрессору России, которая использует его в ходе полномасштабной войны против Украины.

Во время брифинга в среду, 2 ноября, Кулеба прокомментировал информацию о том, что Иран пообещал РФ ракеты класса «земля-земля» и больше ударных беспилотников. Он заявил, что Украина предупредила Тегеран о последствиях, если страна примет такое решение.

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«Угроза реальна… Мы были максимально предметны, теперь шаг за иранской стороной. Я говорил и еще раз повторю, что когда речь идет о соучастии любой страны в российской агрессии и убийстве наших граждан, мы будем абсолютно безжалостны в своих ответных действиях», — подчеркнул министр.

По мнению Кулебы, «намного более мудрым» решением для Ирана было бы свернуть военное сотрудничество с РФ.

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Ранее руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что Россия может использовать против Украины иранские баллистические ракеты малой дальности уже в ноябре. По его словам, речь идет о ракетах Fateh-110 и Zolfaghar SRBM.

По данным CNN, Иран намерен поставить кремлевскому режиму для войны против Украины 1000 баллистических ракет малой дальности класса «земля-земля».

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что у США есть доказательства присутствия иранских инструкторов в оккупированном Крыму. По данным Вашингтона, они контролируют атаки беспилотников РФ по инфраструктуре Украины и гражданскому населению.

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В МИД Ирана продолжают утверждать, что якобы не имеют отношения к поставке дронов-камикадзе Shahed-136 России, которая использует их для террора мирных жителей и уничтожения энергетической инфраструктуры Украины. Там также заявили о готовности к переговорам с Украиной, чтобы «опровергнуть обвинения».

Министерство иностранных дел Украины призвало Тегеран немедленно прекратить поставки оружия РФ и предупредило об ответственности. Дмитрий Кулеба инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.

После первых сбитых иранских дронов Украина не продолжила аккредитацию посла Ирана и сократила количество сотрудников в иранском посольстве до нескольких человек.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Иран МИД Украины Поставки оружия Дипломатические отношения Дмитрий Кулеба Украина-Иран Война России против Украины

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