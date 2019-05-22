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Если хотите понять, как трудно побороть коррупцию, посмотрите на дело Злочевского — британский журналист

Вчера, 16:05
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Если хотите понять, как трудно побороть коррупцию, посмотрите на дело Злочевского — британский журналист - фото

Arminius Rotterdam via Facebook

Журналист Оливер Буллоу

Дело экс-министра экологии Украины Николая Злочевского является одним из самых показательных примеров того, как трудно побороть коррупцию, заявил в интервью Радио НВ известный британский журналист Оливер Буллоу.

«Да, дело Злочевского, конечно, одно из самых показательных дел. Если мы хотим понимать, как трудно вообще что-то делать с коррупцией, надо просто смотреть на дело Злочевского — и все понятно», — сказал он.

Напомним, в марте 2019 года генеральный прокурор Юрий Луценко возобновил расследование в отношении газодобывающей компании Burisma Group, принадлежащей топ-чиновнику времен президента-беглеца Виктора Януковича Николаю Злочевскому.

Его структуры подозреваются в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

13 мая народный депутат Сергей Лещенко, в прошлом журналист-расследователь, заявил, что генпрокурор Юрий Луценко «продал» личному адвокату американского президента Рудольфу Джулиани историю с участием экс-вице-президента США Джозефа Байдена и экс-министра экологии Украины Николая Злочевского для сохранения за собой должности генпрокурора.

По словам нардепа, в докладной записке, переданной Джулиани, говорилось, что в марте 2014 года Злочевский вышел на Байдена и Джона Керри, который занимал должность госсекретаря США, и якобы предложил им поделиться доходами газовой компании Burisma. Американские высокопоставленные лица якобы согласились на взятки.

Теги:   Радио НВ Коррупция Николай Злочевский

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