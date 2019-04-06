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Спецтема: Выборы президента Украины

Еще одна окружная комиссия подала "уточненный" протокол в ЦИК

Вчера, 17:59
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Еще одна окружная комиссия подала "уточненный" протокол в ЦИК - фото

Радио Свобода

Окончательные результаты первого тура выборов президента Украины могут предварительно объявить 7 апреля.

Центральная избирательная комиссия приняла от еще одной окружной избирательной комиссии протокол с пометкой "уточненный".

Об этом Укринформу сообщили в отделе взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК.

"Для рассмотрения и дальнейшей обработки было принято протокол об итогах голосования с пометкой "Уточненный" окружной избирательной комиссии ТИО № 128", - говорится в сообщении.

Напомним, в субботу, 6 апреля, Центральная избирательная комиссия приняла протоколы с пометкой "Уточненный" 17 окружных избирательных комиссий.

Для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты протоколы об итогах голосования с пометкой "Уточненный" окружных избирательных комиссий ТИО № 15, 21, 59, 65, 73, 75, 78, 99, 125, 127, 139, 141, 151, 154, 192, 206, 207.

Ранее сообщалось, что окончательные результаты первого тура выборов президента Украины могут предварительно объявить в воскресенье, 7 апреля.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, во второй тур вышли шоумен Владимир Зеленский и нынешний президент страны Петр Порошенко.

Шоумена поддержали 30,24% избирателей, а действующего президента страны - 15,95%.

Второй тур выборов состоится 21 апреля.

Перед этим в пятницу, 19 апреля, должны состояться дебаты Зеленского и Порошенко.

Теги:   Избирательные комиссии ЦИК Украины Президентские выборы 2019 Президентские выборы в Украине 2019

Спецтема   Выборы президента Украины

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