«Еще идут бои». В Лимане уже нет и следа псевдореферендума — Зеленский 1 октября, 21:22 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в субботу, 1 октября, подтвердил, в Лимане Донецкой области подняли украинский флаг, но там еще идут бои.

Глава государства отметил, что за эту неделю украинских флагов на Донбассе стало больше, а еще через неделю — станет еще больше.

«Украинский флаг уже в Лимане Донецкой области. Там еще продолжаются боевые действия. Но там уже нет и следа какого-то псевдореферендума. Для Украины это логично. А для врага таких „нестыковочек“ будет все больше и больше… Украина вернет свое и на востоке, и на юге. И то, что пробовали аннексировать сейчас, и Крым, который называют аннексированным с 2014 года», — подчеркнул он.

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Ранее пресс-секретарь восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подтвердил, что защитники Украины зашли в Лиман Донецкой области, там идут бои.



После этого министерство обороны страны-агрессора России заявило об отступлении своих войск из Лимана, назвав его «отводом на более выгодные рубежи».



В восточной группировке войск также подтвердили освобождение пяти населенных пунктов возле Лимана: Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево и Ставки. По его словам, группировка РФ — около 5000 оккупантов — была окружена.

Оккупанты имитировали «референдумы» на временно захваченных территориях в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.

Российский диктатор Владимир Путин 30 сентября подписал с главарями террористических организаций «Л/ДНР» и коллаборантами в Херсонской и Запорожской областях «договоры» об аннексии захваченных территорий Украины.

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