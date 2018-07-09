ЕС требует от Украины немедленно отменить е-декларирование для активистов

В ЕС возмущены, что общественные активисты вынуждены отчитываться наравне с чиновниками

Украина должна немедленно отменить обязательное представление электронных деклараций для активистов-антикоррупционеров, говорится в совместном итоговой декларации саммита Украина - ЕС, которая есть в распоряжении Радио НВ.

В документе указано, что коррупция продолжает беспокоить как украинских граждан, так и представителей бизнеса. В связи с этим стороны подчеркнули важность продолжения борьбы с коррупцией.

Украина уже начала работу в антикоррупционной сфере, в частности, заработало НАБУ, впрочем в декларации отмечается о необходимости немедленного создания механизма проверки электронных деклараций и отмене электронного декларирования для активистов.

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Также в ЕС напомнили о необходимости постоянного выполнения критериев либерализации визового режима.

Напомним, что в 2017 году Верховная Рада приняла изменения в закон О предотвращении коррупции. Эта инициатива расширила круг лиц, уполномоченных выполнять функции государства и обязанных подавать электронную декларацию. Согласно изменениям, члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации.

Международные партнеры неоднократно подчеркивали неприемлемость этой нормы. Однако несмотря на это, в Верховной Раде не нашлось достаточного количества голосов для изменения закона.