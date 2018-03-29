ЕС раскритиковал власти Украины за декларации для антикоррупционеров: отменят ли из-за этого безвиз?

Украина не выполнила свои обязательства перед западными партнерами. Комиссар по вопросам европейской политики расширения и соседства Йоханнес Хан раскритиковал власти за отказ отменить электронные декларации общественным активистам, которые противодействуют коррупции.

Текст заявления опубликован пресс-службой Еврокомиссии.

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О чем говорится в документе

В документе говорится, что гражданское общество необходимо защитить от неоправданного вмешательства и не создавать ему искусственные препятствия. Отказ отменить декларирование для общественных активистов противоречит рекомендациям международных партнеров. В частности, Венецианской комиссии, ОБСЕ и Европейского союза. Кроме того, это противоречит обязательствам Украины в рамках либерализации визового режима.

В сообщении отмечается, что гражданское общество выполняет важную работу и вправе делать это беспрепятственно. Цель е-декларирования - предотвращение коррупции со стороны государственных должностных лиц. Поскольку представители гражданского общества не является чиновниками, то обязательства декларировать доходы создает давление и становится для них чрезмерной обузой. Такие меры играют на руку тем, кто хочет уничтожить антикоррупционные усилия Украины, говорится в заявлении.

Еврокомиссар отметил: ЕС и Украина согласились, что уважение к демократическим принципам, правам человека и свободам являются основными элементами Соглашения об ассоциации. В последние годы Украина достигла значительного прогресса. Поэтому важно не обесценить достигнутые результаты. Украинский парламент должен поднять вопрос и отменить декларирование для гражданских активистов как можно скорее. Евросоюз готов оказывать дальнейшую поддержку и консультации, говорится в заявлении.

1 апреля истечет срок представления электронной деклараций общественными активистами, работающих в сфере противодействия коррупции. Брюссель неоднократно требовал от Украины отменить это обязательство. Президент Порошенко предложил проект закона, который был жестко раскритикован западными партнерами, а Верховная Рада не нашла голосов для отмены скандальных норм.

Ответ Порошенко

В ответ на заявление Европейского комиссара Петр Порошенко обратился в парламент с требованием отменить обязательное электронное декларирование для представителей общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью.

В администрации отметили Порошенко настаивает, что все фракции без исключения должны услышать аргументацию гражданского общества, наших партнеров, главы государства и принять ответственное решение об отмене электронного декларирования. Глава государства подчеркнул, что внедрение электронного декларирования для активистов, одобренное в прошлом году, было ошибкой и следует ее исправить.

Отменят ли безвиз?

Из-за того, что декларирование для активистов не могут отменить уже год, политическое реноме Украины действительно пострадало, отметила в интервью НВ заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль. В то же время она подчеркнула, что нарушение этого обещания не приведет к отмене безвизового режима между ЕС и Украиной, поскольку для такого решения существуют четко предусмотрены основания.

"К сожалению, действительно, несмотря на все наши обещания решить этот вопрос в течение года, этого не произошло. С одной стороны, это действительно оказывает негативное влияние на нашу репутацию. С другой - по безвизу, то не думаю, что есть риск. Ведь есть технические условия, которые служат основанием для отмены безвизового режима ", - сказала Зеркаль.

Украинский парламент поднять вопрос и отменить декларирование для гражданских активистов как можно скорее

В ответ на вопрос, как европейские партнеры отреагируют, если Верховная Рада отменит декларирование для активистов только после 1 апреля, когда истечет срок подачи электронной декларации, Зеркаль отметила, что не хотела бы спекулировать на этой теме.

В свою очередь, фракция партии Батькивщина требует созвать внеочередное заседание Верховной Рады, чтобы отменить е-декларирования для общественных активистов. Об этом в эфире радио НВ отметил народный депутат от Батькивщины Иван Крулько. По его словам, в ответ на это требование спикер парламента Андрей Парубий созвал совещание лидеров фракций. Однако, он прогнозирует, что провластные партии не предоставят необходимое количество голосов за отмену деклараций. Он добавил, что Батькивщина также готовит законодательную инициативу, которая отменит уголовную ответственность активистов, которые не подали или подали электронную декларацию невовремя

Норма о декларировании антикоррупционных активистов была принята для того, чтобы дискредитировать сам механизм подачи электронных деклараций, отметил в интервью НВ представитель Национального института стратегических исследований Петр Бурковский. Он разделяет мнение, что европейские партнеры не пойдут на отмену безвизового режима для украинцев. Вместо этого они могут пойти на так называемое "умное" приостановление безвиза, которое будет действовать для отдельных должностных лиц: чиновников и судей.

На прошлой неделе Верховная Рада отказалась рассматривать законопроекты, которые отменяют или переносят срок подачи электронных деклараций об имуществе и доходах представителями общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью. Народные депутаты не проголосовали ни за один из трех соответствующих законопроектов, и даже не включили их в повестку дня.