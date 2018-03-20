ЕС прокомментировал возможность новых санкций за "выборы" президента РФ в Крыму

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Решение о дополнительных санкциях должны одобрить все государства-члены ЕС

Решение о дополнительных санкциях должны одобрить все государства-члены ЕС

В ЕС прокомментировали возможность введения новых санкций за проведение "выборов" президента России в оккупированном Крыму.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич подчеркнула, что решение о дополнительных санкциях за проведение "выборов", включая внесением в "черный список" дополнительных лиц, должны одобрить все страны-члены ЕС.

"Я могу подтвердить, что наши службы получили от министерства иностранных дел Украины список, в который входят лица, причастные к организации и проведению российских президентских выборов в незаконно оккупированных Крыму и Севастополе", - цитирует Косьянчич Европейская правда.

Пресс-секретарь добавила, что на сегодняшний день против 150 россиян и 38 компаний действуют ограничительные меры, введенные за нарушение суверенитета Украины.

19 марта глава МИД Украины Павел Климкин передал главам МИД стран ЕС на список из 140 фамилий, задействованных в организации и проведении незаконных "выборов" в Крыму. Украина хочет ввести против этих лиц дополнительные санкции.

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18 марта в России прошли выборы президента. По итогам подсчета данных 99,5% протоколов участковых избиркомов, Владимир Путин набирает 76,65% голосов.

Украина обратилась к миру с просьбой не признавать результаты голосования в оккупированном Крыму. Президент Украины Петр Порошенко назвал выборы в оккупированном Крыму грубым нарушением международного права и призвал усилить санкционное давление на Кремль.

 

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