Депутаты призвали ЕС назначить спецпредставителя по вопросам Донбасса и Крыма

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В Страсбурге прошло очередное заседание Парламентского комитета Ассоциации
Фото: Верховная Рада

В Страсбурге прошло очередное заседание Парламентского комитета Ассоциации

Европейскому Союзу рекомендуется назначить специального представителя по вопросам конфликта на Донбассе и аннексии Крыма.

Об этом говорится в заявлении, принятом на седьмом заседании Парламентского комитета Ассоциации между Украиной и ЕС в Страсбурге.

"Европейский Союз должен обратить внимание на последовательность шагов, ведущих к окончанию конфликта и мирной реинтеграции оккупированных территорий на востоке Украины... и должен делать амбициозные предложения по своей роли в урегулировании конфликта, например, путем назначения специального представителя ЕС по конфликту на востоке Украины и в Крыму", - говорится в заявлении.

Комитет Ассоциации Украина-ЕС также выразил глубокое разочарование в связи с отсутствием прогресса в реализации Минских соглашений и с ухудшением гуманитарной ситуации и ситуации с безопасностью на Донбассе.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко предложил верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини направить оценочную миссию послов Евросоюза на Донбасс.

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