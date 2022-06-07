Без уточнений или разъяснений. ЕС ослабил шестой пакет санкций против России — Подоляк 7 июня, 19:02 Цей матеріал також доступний українською Советник подчеркнул, что Киев не получал от официальных лиц «никаких уточнений или разъяснений». (Фото:Alexandre Lallemand/Unsplash)

Евросовет исключил из шестого пакета санкций против РФ упоминание об облачных технологиях без объяснения причины, сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Сначала Совет ЕС объявляет о блокировке для России облачных сервисов ЕС в шестом пакете санкций. Затем Евросовет редактирует сообщения, удаляя оттуда упоминания об облачных технологиях», — написал Подоляк в Twitter.

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Советник подчеркнул, что Киев не получал от официальных лиц «никаких уточнений или разъяснений».

«Мы должны усиливать санкционное давление — не ослаблять», — подчеркнул Подоляк.

3 июня вступил в силу шестой пакет санкций ЕС против стран-агрессоров — России и Беларуси. В частности, он предусматривает запрет на импорт сырой нефти и ряда нефтепродуктов из РФ. Поэтапный отказ от сырой нефти займет около полугода, а от нефтепродуктов — до восьми месяцев. Также новый пакет санкций предусматривает отключение от международной системы SWIFT трех российских банков — Сбербанка, Московского кредитного банка и Россельхозбанка.

Как подсчитало агентство Bloomberg, эмбарго на российскую нефть может стоить Кремлю около $10 млрд экспортных доходов в год.

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