Стефанишина заявила, что ЕС не лишит Украину статуса кандидата в случае невыполнения условий Еврокомиссии. В ЦПК это назвали «манипуляцией» 26 июня, 18:48 Цей матеріал також доступний українською Лидеры ЕС на саммите 23 июня поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове (Фото:Reuters/ Dado Ruvic)

Украина не лишится статуса кандидата на вступление в ЕС в случае невыполнения ряда условий Еврокомиссии, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире телемарафона 25 июня.

По ее словам, решение, принятое Евросоветом, отличается от рекомендаций Еврокомиссии. В нем говорится, что лидеры ЕС предоставили Украине европейскую перспективу и статус кандидата, утверждает Стефанишина.

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Также вице-премьер заявила, что есть семь требований, которые Украина должна выполнить, а оценку их выполнению Еврокомиссия даст в конце года — потом определят дальнейшие этапы, связанные с членством. По словам Стефанишиной, их исполнение позволит начать переговоры о вступлении в блок.

На уточняющий вопрос, идет ли речь о возможности отзыва статуса кандидата в случае невыполнения определенных условий, она ответила: «Нет. Украина получила статус кандидата и точка».

Комментируя семь условий, вице-премьер добавила: все они носят важный политический характер, поэтому сложно определиться, какое из них выполнить сложнее всего. Она анонсировала принятие президентом Украины в ближайшие дни дорожной карты для реализации каждого из семи пунктов.

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин назвал заявление Стефанишиной о том, что Евросовет не будет отзывать статус кандидата Украины в случае невыполнения предварительно озвученных требований, «манипуляцией». В качестве аргумента он привел цитату из соответствующего вывода Евросовета.

В одном из пунктов говорится, что Еврокомиссии предлагают отчитываться перед Евросоветом о выполнении условий, указанных в ее выводах относительно соответствующей заявки на членство Украины.

«Процесс вступления будет продолжаен на основе установленных критериев и условий. Это позволяет любой участвующей в этом процессе стране прогрессировать на основе собственных заслуг, но также означает, что шаги на пути в ЕС могут быть отозваны, если ключевые условия более не выполняются», — говорится в последнем абзаце решения Еврокомисии, который приводит Шабунин.

Лидеры ЕС на саммите 23 июня поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Президент Владимир Зеленский заявил, что это исторический момент в отношениях Украины и ЕС.



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