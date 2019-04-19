ЕС: Дебаты должны продемонстрировать серьезный уровень дискуссии между Порошенко и Зеленским Сегодня, 11:44 1328 Цей матеріал також доступний українською European Union in Ukraine/Facebook Хьюг Мингарелли: Кандидаты должны продемонстрировать серьезную дискуссию European Union in Ukraine/Facebook

Глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли считает, что во время дебатов кандидаты в президенты должны продемонстрировать серьезный уровень дискуссии и проинформировать избирателей о своей политике.

Об этом Мингарелли заявил в пятницу, выступая перед краткосрочными наблюдателями ENEMO, которые прибыли на второй тур выборов президента Украины.

"В соответствии с нынешней избирательной кампанией перед вторым туром мы сожалеем, что не было серьезных дебатов между двумя кандидатами. Для меня это является недостаточным уважением к избирателям. Кандидаты должны продемонстрировать серьезную дискуссию, чтобы избиратели были проинформированы об их политике", - цитирует Мингарелли Интерфакс-Украина.

По словам Мингарелли, информация о векторах политики кандидатов очень важна для избирателей.

19 апреля, в 19:00 на НСК Олимпийский пройдут дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

Центральная избирательная комиссия специально перенесла начало официальных теледебатов между кандидатами с 20:00 на 21:00, чтобы они имели возможность побывать на дебатах и в студии Суспільного ТВ, и на НСК Олимпийский.