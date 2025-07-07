«Так отношения с партнерами не строятся». Почему в западных СМИ продолжают критиковать Ермака, а изменений нет — Кошель

7 июля, 10:02
Глава ОП Андрей Ермак неоднократно становился темой критики в западных СМИ (Фото: t.me/ermaka2022)

Глава ОП Андрей Ермак неоднократно становился темой критики в западных СМИ (Фото: t.me/ermaka2022)

Издание The Economist обратило внимание на влияние главы Офиса президента Андрея Ермака — на кадровые изменения в правительстве, чтобы продвинуть своих людей, а также на президента Владимира Зеленского, который «монополизировал его внимание».

Почему появилась подобная критическая публикация в западных СМИ, в эфире Radio NV рассказал политолог Алексей Кошель.

Алексей Кошель

политолог

Если бы это была единичная публикация, мы бы ее воспринимали совсем по-другому. Вполне можно предполагать, что даже западные авторитетные медиа могут печатать материалы под разнообразным влиянием — политическим, экономическим, финансовым влиянием. На любые издания можно влиять.

Но здесь речь идет не о случайности.

Редактор: Юлия Козина

Теги:   Андрей Ермак Владимир Зеленский Офис президента Украины Война России против Украины Радио NV Дипломатия Кадровые перестановки Смена правительства

