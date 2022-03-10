«Скажу честно». Мы до последнего не верили, что Россия начнет войну против Украины — Ермак 10 марта, 17:20 Цей матеріал також доступний українською Андрей Ермак (Фото:www.president.gov.ua)

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что он до последнего не верил, что Россия начнет войну против Украины.

Об этом сообщает Украинская правда.

«Я приехал где-то около двух ночи домой. Было понимание, какая ситуация, потому что много было информации на тот момент. Но практически через час-полтора я уже получил и от разведки, и от военных информацию о начале боевых действий», — сказал он.

По словам Ермака, после этого он быстро собрался и уже около пяти часов утра был в Офисе президента.

«Я получил информацию о том, что начались бои на границе, и о том, что пошли бомбардировки. Поэтому сразу, практически с первых минут, я был в Офисе. И когда я приехал на Банковую, президент уже был на месте. Вы знаете, мы до последнего не верили, что это произойдет, скажу честно. Вы знаете, что было много информации от наших партнеров. Но все же мы не верили», — сказал он.

Ермак добавил, что к войне готовились.

«Мы готовились, конечно. И потому сейчас видим результат — мы успешно воюем вторую неделю. Это и есть свидетельство того, что все эти месяцы мы готовились. Но не верили до последнего», — сказал он.

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