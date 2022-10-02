Ермак провел встречу с Салливаном и советником Эрдогана

2 октября, 23:29
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Ермак, Калин и Салливан обсудили гарантии безопасности для Украины (Фото:Офис президента)

Ермак, Калин и Салливан обсудили гарантии безопасности для Украины (Фото:Офис президента)

Глава Офиса президента Андрей Ермак посетил Турцию, где провел встречи с главным советником президента Турции Ибрагимом Калином и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Офис президента сообщает, что главной темой переговоров стала необходимость получения Украиной надежных международных гарантий безопасности до обретения членства в НАТО.

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Ермак напомнил, что Международная рабочая группа по вопросам гарантий безопасности для Украины подготовила рекомендации по Киевскому договору безопасности, который обеспечит безопасность страны.

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Во время встречи глава ОП также подчеркнул, что территориальная целостность Украины является «принципиальной позицией президента Украины Владимира Зеленского, всего военно-политического руководства Украины и украинского народа».

Ермак, Калин и Салливан также обсудили дальнейшую военной поддержку Украины, выделив первоочередные потребности.

https://twitter.com/AndriyYermak/status/1576673256173875200
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13 сентября Офис президента представил рекомендации по поводу гарантий безопасности для Украины, которые разработали по поручению Владимира Зеленского.

Рекомендации разрабатывала экспертная группа во главе с главой ОП Андреем Ермаком и 12-м генсекретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном. Ермак уточнил, что соглашение о гарантиях безопасности не будет заменять вступление в НАТО и должно будет гарантировать безопасность Украины, пока она не станет членом Альянса.

https://www.youtube.com/watch?v=wyHA92ZRcWs
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Турция Реджеп Тайип Эрдоган Война в Украине Андрей Ермак Джейк Салливан Война России против Украины

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