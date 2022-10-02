Ермак провел встречу с Салливаном и советником Эрдогана 2 октября, 23:29 Ермак, Калин и Салливан обсудили гарантии безопасности для Украины (Фото:Офис президента)

Глава Офиса президента Андрей Ермак посетил Турцию, где провел встречи с главным советником президента Турции Ибрагимом Калином и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Офис президента сообщает, что главной темой переговоров стала необходимость получения Украиной надежных международных гарантий безопасности до обретения членства в НАТО.



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Ермак напомнил, что Международная рабочая группа по вопросам гарантий безопасности для Украины подготовила рекомендации по Киевскому договору безопасности, который обеспечит безопасность страны.



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Во время встречи глава ОП также подчеркнул, что территориальная целостность Украины является «принципиальной позицией президента Украины Владимира Зеленского, всего военно-политического руководства Украины и украинского народа».



Ермак, Калин и Салливан также обсудили дальнейшую военной поддержку Украины, выделив первоочередные потребности.

13 сентября Офис президента представил рекомендации по поводу гарантий безопасности для Украины, которые разработали по поручению Владимира Зеленского.

Рекомендации разрабатывала экспертная группа во главе с главой ОП Андреем Ермаком и 12-м генсекретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном. Ермак уточнил, что соглашение о гарантиях безопасности не будет заменять вступление в НАТО и должно будет гарантировать безопасность Украины, пока она не станет членом Альянса.

