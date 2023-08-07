В ОП ожидают начала переговоров по гарантиям безопасности с четырьмя странами 7 августа, 02:10 Андрей Ермак (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина ожидает начала переговоров по гарантиям безопасности с четырьмя странами.



Такую позицию Ермак высказал в Джидде на встрече с советником премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Тимоти Барроу, советником федерального канцлера Германии по внешней политике Йенсом Плетнером, дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном и советником по вопросам национальной безопасности президента США Джейком Салливаном.

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«Андрей Ермак выразил ожидания начать в ближайшее время переговоры по двусторонним соглашениям о гарантиях безопасности для Украины для развития принятой в Вильнюсе 12 июля Совместной декларации Группы семи о поддержке нашего государства», — заявил Ермак.

Во время саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля лидеры Большой семерки объявили, что согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины. В Офисе президента заявили, что декларация — это общий рамочный документ, а следующим шагом должна стать система двусторонних соглашений по безопасности между Украиной и отдельными странами-гарантами.

Гарантии предусматривают:

помощь Украине в защите себя и предотвращении новой агрессии — поставки оружия, поддержка в развитии ОПК, обучение, сотрудничество в сферах разведки и кибербезопасности, техническая и финансовая поддержка и т.д;

меры на случай новой агрессии, предусматривающие немедленные консультации для того, чтобы как можно быстрее обеспечить Украину всем необходимым;

помощь в привлечении страны-агрессора России к ответственности — усиление санкционного давления, замораживание активов, механизмы репараций и суд над виновными в преступлениях против Украины и украинцев;

дальнейшая поддержка демократического развития Украины.