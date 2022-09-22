Ермак рассказал, во сколько российскому бюджету обойдется мобилизация

22 сентября, 16:47
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21 сентября в России объявили частичную мобилизацию (Фото:ГУР)

21 сентября в России объявили частичную мобилизацию (Фото:ГУР)

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что мобилизация будет стоить России минимум 1,3 триллиона рублей ежегодно.

Об этом он написал в Telegram.

«Мобилизация будет стоить российскому бюджету минимум 1,3 триллиона рублей ежегодно. Дефицит растет, доходы падают благодаря санкциям. Безумие всегда обходится очень дорого и имеет катастрофические последствия для сумасшедших», — написал Ермак.

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https://www.youtube.com/embed/CYw52x9CLD8

21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России и заявил, что поддержит проведение фиктивных "референдумов" с целью аннексии оккупированных территорий Украины.

После этого в эфире выступил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, заявивший, что Россия ведет войну не с Украиной, а с «коллективным Западом».

По словам Шойгу, для восполнения колоссальных потерь ВС РФ в Украине было решено мобилизовать 300 тысяч россиян.

Накануне Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт». Теперь в России будут строже наказывать за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Андрей Ермак Война России против Украины мобилизация в России

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