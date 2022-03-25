Ермак рассказал, кого Украина хочет видеть гарантами своей безопасности 25 марта, 19:37 Цей матеріал також доступний українською Андрей Ермак (Фото:ОП)

По мнению главы Офиса президента Андрея Ермака, гарантиями безопасности Украины должны быть постоянные члены ООН, а также, возможно, Турция, Германия, Канада и Израиль.

В своем Telegram-канале Ермак подчеркнул, что гарантии для Украины должны быть конкретными и работающими. Он заявил, что наша страна больше не повторит опыт Будапештского меморандума.

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«Гарантами нашей безопасности должны стать постоянные члены ООН. Мы бы добавили к ним Турцию, Германию, Канаду, Израиль. Также получили информацию о желании присоединиться к этому процессу от Италии. Мы заинтересованы в том, чтобы присоединялись и наши соседи», — рассказал он грузинским журналистам.

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