«Три-четыре часа на сон». Ермак рассказал, как проходит день Зеленского после начала войны

10 марта, 17:45
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Ермак: Не видел за все эти дни президента несконцентрированным (Фото:Пресс-служба президента Украины)

Ермак: Не видел за все эти дни президента несконцентрированным (Фото:Пресс-служба президента Украины)

Команда президента Владимира Зеленского и сам он, начиная с 24 февраля, показывают себя с наилучшей стороны.

Об этом в интервью Украинской правде сказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Отвечая на вопрос, как после начала войны проходит день президента, Ермак отметил: «Три-четыре часа в разные периоды дня, если есть возможность, это сон, а все остальное — работа. Это постоянные звонки, встречи, контакты с нашими партнерами, с военными, разведкой и так далее».

С момента российского вторжения каждый день не похож на предыдущий, сказал глава ОПУ.

«Трудно что-либо детально планировать. Но есть четкая вертикаль работающей власти, и это очень важно для управления страной», — утверждает Ермак.

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Он высоко оценивает поведение Зеленского.

«Я много лет знаю Владимира Александровича. Но еще не было таких подтверждений, что он человек настолько мужественный… Я не видел за все эти дни его несконцентрированным, чтобы он не понимал, что должен делать, и чтобы он этого не делал», — заметил Ермак.

По его словам, в условиях жесточайшего вызова в жизни многие члены команды Зеленского показали себя с лучшей стороны.

Редактор: Николай Поддубный

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Теги:   Владимир Зеленский Российско-украинская война Андрей Ермак

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