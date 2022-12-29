«Армия поклонников». Арестович на своем месте, я уважаю этого человека — Ермак 29 декабря, 17:41 Андрей Ермак (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович находится на своем месте, заявил руководитель ОП Андрей Ермак.

«Считаю, что он (Арестович — ред.) на своем месте. У него большая армия поклонников. И я думаю, что на своем языке он с ними разговаривает, и считаю, что очень профессионально это делает», — сказал Ермак в интервью для канала 1+1.

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По его словам, Арестович «очень много сделал в первые месяцы войны».

«Это было очень важно — то, что он делал. Он был здесь. Я уважаю этого человека», — сказал Ермак.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов подтвердил, что нынешний внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович служил в разведке.

«Когда-то, насколько я помню, проходил здесь службу. Это было давно, нужно поднять данные. Насколько помню, да», — ответил глава украинской военной разведки.