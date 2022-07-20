«Люди умнее пропаганды»: Ермак ответил на громкие обвинения конгрессвумен Спартц 20 июля, 15:06 Андрей Ермак назвал «неправдой и абсолютной ложью» обвинения Спартц (Фото:ОП)

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью НВ рассказал, как повлиял на его общение с западными партнерами скандал вокруг обвинений, выдвинутых в отношении Ермака Викторией Спартц, конгрессвумен украинского происхождения.



8 июля конгрессвумен Спартц призвала президента США Байдена проверить возможные связи Ермака с Россией. Она сослалась на разведданные, призвав срочно подтвердить или опровергнуть эти «серьезные обвинения». Спартц также подняла вопрос о якобы существующих рисках того, что западное оружие, которое передают Украине, может попасть в руки торговцев оружием и оказаться в других странах.

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Комментируя по просьбе НВ этот скандал и его влияние на переговоры, которые Офис президента ведет со странами Запада, Ермак отметил: «У меня есть постоянный контакт, он не меняется уже много месяцев с господином Салливаном. Я с ним разговаривал на прошлой неделе, я с ним разговариваю в четверг. Если мы не говорим, мы обмениваемся текстовыми сообщениями. Такое же активное общение у меня продолжается с британскими партнерами и с другими. Никаких перемен».

Глава ОП отдельно отметил, что, по его наблюдениям, «огласки так называемого скандала в США не было». «Его больше попробовали распространять здесь у нас. К сожалению, сегодня политические интересы некоторых наших политиков заставляют их использовать это против меня и против нашей команды», — подчеркнул Ермак. Он также предложил проверить и убедиться в том, что его инициативы по прозрачности и контролю использования оружия «появились задолго до того, как это началось».

«Я все же считаю, что люди умнее любой пропаганды и поэтому никак не отвечал. Хотя это обидно, хотя это неправда, хотя это абсолютная ложь», — констатировал глава ОП.

Ранее политолог Владимир Фесенко в интервью НВ предположил, что ситуацию с заявлениями конгрессвумен Виктории Спартц в отношении главы ОП Андрея Ермака спровоцировали украинские политики, а ударит она не по нему самому, а по Украине в целом.

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