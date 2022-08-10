«Сложная и амбициозная задача». Завершить активную фазу войны до наступления зимы жизненно необходимо — Ермак 10 августа, 17:44 Андрей Ермак (Фото:www.president.gov.ua)

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что завершить активную фазу войны до наступления зимы жизненно необходимо, поскольку сохраняются риски российских атак по теплоэнергетической инфраструктуре Украины.

«Конечно, такие риски (ракетные атаки по объектам теплоэнергетики — ред) на протяжении всей войны сохраняются. Российская армия продолжает атаковать объекты нашей инфраструктуры. Это одна из их целей, они ее даже не скрывают», - сказал он в интервью Интерфакс-Украина.

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По его словам, «это одна из причин, почему мы хотим принять максимальные меры для завершения активной части войны до конца осени».

Ермак добавил, что это сложная и амбициозная задача, но жизненно необходимая.

«Мы делаем все для того, чтобы цели деоккупации были достигнуты. И соответственно объясняем это нашим партнерам. Они разделяют нашу позицию», – сказал он.

По словам главы Офиса президента, чем дольше российские войска находятся на временно оккупированных территориях Украины и пытаются там окопаться, тем сложнее будет эти территории деоккупировать.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что закончить войну до конца года вполне возможно.

По словам министра, когда западные партнеры поверили, что победа Украины абсолютно реалистичный план, они захотели стать соучастниками этой победы.

«Я могу это сказать, хоть я и юрист, но какой уже немножко с военными общается. Даже с военной точки зрения это абсолютно реалистичный план — освобождение по меньшей мере наших территорий по состоянию на 23 февраля 2022 года», — сказал он.

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