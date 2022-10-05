Ермак отреагировал на подписание Путиным «законов» об аннексии захваченных территорий Украины

5 октября, 10:53
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Андрей Ермак (Фото:Прессслужба ОП)

Андрей Ермак (Фото:Прессслужба ОП)

Глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на подписание российским диктатором Владимиром Путиным «законов» о «вхождении» захваченных территорий Украины в состав РФ. Он назвал такое решение ничтожным.

«Ничтожные решения страны-террориста не стоят бумаги, на которой подписаны. Коллективный безумец может и дальше жить в выдуманном мире. Лучшее лекарство — ВСУ, высокоточное оружие, наступление. Вернем к реальности, заберем все свое», — написал руководитель ОП в Telegram.

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С 23 по 27 сентября российские захватчики имитировали «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью. Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.

https://www.youtube.com/watch?v=Ot8ocajVkZA&feature=emb_title

27 сентября российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях, нарисовав от 87% до 99% «поддержки».

Российский диктатор Владимир Путин 30 сентября подписал с главарями террористических организаций «Л/ДНР» и коллаборантами в Херсонской и Запорожской областях «договоры» об аннексии захваченных территорий Украины.

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4 сентября Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным и о санкциях против РФ. Это явилось ответом на попытку аннексии захваченных украинских территорий.

Украинский президент также официально признал ничтожными указы Путина об аннексии украинских территорий.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Владимир Путин Андрей Ермак Война России против Украины аннексия

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