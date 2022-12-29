Ермак объяснил, зачем пишет загадочные сообщения из эмодзи в Telegram
Ермак объяснил, зачем пишет загадочные ребусы из эмодзы в Telegram (Фото:Андрей Ермак / Telegram)
Глава Офиса президента Андрей Ермак утверждает, что свои загадочные сообщения с использованием эмодзи в Telegram он пишет, чтобы «дать людям позитив и надежду».
"Почему я стал это делать?.. Я думаю, что, во-первых, важно людям давать надежду. Очень важно даже к серьезным вещам относиться с позитивом. Плюс все мы когда-то были фанатами кроссвордов, ребусов и так далее", - сказал Ермак в интервью Наталье Мосейчук.
Руководитель ОП признал, что креативит не сам, ему помогают. Ермак отметил, что обычно за его зашифрованными сообщениями стоят какие-нибудь положительные новости.
Ермак отметил, что после таких ребусов получает много звонков с вопросами, но уверяет: никому секрет не выдает.
Глава ОП также дал понять, что прекращать интриговать не собирается.
"⌨️❌", - написал Ермак в своем телеграм-канале, публикуя ссылку на новое интервью.