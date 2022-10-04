Ермак и Дуда обсудили поддержку Польши на пути Украины в НАТО 4 октября, 13:12 Андрей Ермак встретился с президентом Польши Анджеем Дудой (Фото:ОП)

Глава Офиса президента Андрей Ермак во время пребывания в Варшаве встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. Стороны обсудили, в частности, путь Украины в НАТО.

Об этом говориться на сайте Офиса президента.



«Полагаемся на проактивную поддержку Польши в вопросе членства Украины в НАТО и предоставлении нашему государству международных гарантий безопасности», — отметил Ермак.



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Руководитель ОП особо отметил подготовленные Международной рабочей группой по вопросам гарантий безопасности для Украины рекомендации относительно Киевского договора безопасности, над имплементацией которых совместно с партнерами будет работать украинская сторона.



Также Дуда и Ермак обсудили продолжение помощи ВСУ, актуальные первоочередные потребности сил обороны Украины, вопросы энергетической безопасности, дальнейшие шаги международного сообщества в ответ на попытку России аннексировать временно оккупированные украинские территории и другое.



Кроме того, во время встречи польский президент наградил Ермака высокой государственной наградой Республики Польша – Командорским крестом со звездой Ордена За заслуги перед Польшей.

Президент Владимир Зеленский 30 сентября заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Документ подписали президент, а также премьер Денис Шмыгаль и спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.



По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, перед подачей заявки на вступление в НАТО по ускоренной процедуре, Украина проводила консультации с Альянсом.

