«Лучший президент за 30 лет». Ермак хочет, чтобы Зеленский остался на второй срок

30 декабря, 00:14
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Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Глава Офиса президента Андрей Ермак хотел бы, чтобы Владимир Зеленский снова избирался на пост главы государства. Он назвал его «лучшим президентом за 30 лет».

Об этом он сказал в интервью телеканалу 1+1.

«Страна получила лучшего президента за 30 лет. Я считаю, что он еще очень многое сможет сделать для этой страны. Мое личное мнение, что он должен пойти на второй срок… Я бы хотел, чтобы Зеленский был президентом Украины и второй срок».

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Ермак также верит, что и сам Зеленский захочет остаться на этом посту, но уверяет, что с ним эту тему не обсуждал и решение президента может быть любым. "Это он, это его выбор, это будет его решение. Я только могу говорить. о своем мнении".

Стоит отметить, когда Зеленский уходил в президенты, он заявил, что больше одного срока оставаться на посту не собирается.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Владимир Зеленский Офис президента Украины Андрей Ермак

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