«Его много обманывают». Эрдоган заявил, что Зеленский «очень обеспокоен»

22 августа, 17:29
Реджеп Эрдоган и Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Реджеп Эрдоган и Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган сказал, что в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским тот сообщил ему о частом обмане со стороны определенных людей.

Об этом сообщает Ulusal.

Эрдоган принял участие в сборе урожая в Манисе и побеседовал с фермерами.

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Один из фермеров задал вопрос: «Вы виделись с Зеленским, как у него дела?».

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На что Эрдоган ответил, что Зеленский «очень обеспокоен».

«Есть люди, которые его много обманывают», — добавил он.

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В четверг, 18 августа, президент Украины Владимир Зеленский встретился во Львове с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Турецкая сторона сообщала, что одной из тем переговоров станут перспективы дипломатического урегулирования войны РФ против Украины.

17 августа, накануне этих переговоров, Владимир Зеленский исключил возможность переговоров с Россией даже через посредников — до тех пор, пока РФ намерена продолжать войну.

https://www.youtube.com/watch?v=fgwOyPko9KQ
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Турция Российская агрессия Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Зеленский Война России против Украины

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