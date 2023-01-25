Интервью с Епифанием. Предстоятель ПЦУ — о судьбе Лавры, отношении к его церкви в православном мире и «дьявольских вещах» 25 января, 07:40 Эксклюзив NV Предстоятель ПЦУ Митрополит Епифаний уверяет, что Православная церковь Украины вернется в Киево-Печерскую Лавру и другие православные святыни Украины. (Фото:Александр Медведев)

Глава ПЦУ Епифаний — об особенностях перехода прихожан и священников из русской в украинскую церковь, уменьшении числа верующих в РФ и настроениях монахов Киево-Печерской Лавры.

Предстоятель Православной церкви Украины ( ПЦУ) Епифаний встречается с NV в своей резиденции в Михайловском Златоверхом Соборе после рождественских праздников. В этом году ПЦУ впервые за долгие годы проводит рождественские службы в одной из самых больших святынь Украины — в Свято-Успенской Киево-Печерской и делает это на украинском языке.

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Несколько десятилетий подряд Лавра с ее одиозным наместником митрополитом Павлом де-факто оставалась вотчиной церкви Московского патриархата и только спустя год большой войны понемногу избавляется от этого статуса.

О том, какой становится ПЦУ во время войны, как возвращает себе идентичность, права и территории, а также о судьбе Русской православной церкви ( РПЦ) в Украине и мире владыка Епифаний размышляет в интервью NV.

— Многие украинцы с радостью смотрели службы, проводимые в Свято-Успенском храме Киево-Печерской Лавры и по случаю Рождества, и по случаю Богоявления Господня. Но оба раза это были разовые договоры о возможности служить в храме. Можно ли надеяться, что в течение этого года ПЦУ вернется хотя бы в храмы Верхней Лавры?

— Мы мечтали, что будем совершать богослужения на территории Киево-Печерской Лавры, нашей древней украинской святыни. Мы начали этот процесс еще раньше. Синодом в июне было принято решение о регистрации юридического лица в составе ПЦУ — Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Мы решили идти по дипломатическому пути и предложили такой механизм, хотя тогда до конца никто не понимал, что это может воплотиться уже на Рождество Христово 7-го января. Сейчас мы действительно получили два разовых разрешения на совершение богослужения, потому что нужно устроить еще юридические нюансы, но я уверен, что мы получим также долгосрочный договор на использование двух храмов в Верхней Лавре: Свято-Успенского Собора и Трапезной церкви.

— Сейчас никто не препятствует вам, чтобы и дальше служить в Лавре?

— Да, мы будем сейчас сначала получать разовые доступы, будем совершать богослужения только на большие праздники, а со временем, когда будет сформирован наш монастырь и к нам присоединится часть монашеской братии из Нижней Лавры, мы тогда все упорядочим, наладим и тогда богослужение будет совершаться регулярно в центральном Успенском соборе каждое воскресенье, а уже на территории Лавры богослужения будут совершаться каждый день. Это вопрос времени.

— Как вы видите судьбу Нижней Лавры? Во времена Януковича она была передана в бессрочную аренду Московскому патриархату, каковы перспективы изменения ее статуса?

— Действительно, во времена президента Януковича Нижняя Лавра была передана Московскому патриархату, но передана с многочисленными нарушениями. Сейчас создана межведомственная комиссия, которая просматривает каким образом в то время все это было сделано и сколько нарушений за последние два десятилетия там было совершено. Там были снесены исторические ворота, настроено много новых разных объектов, а это исторический памятник ЮНЕСКО, есть много вопросов к его сохранению. Сейчас есть воля государства пересмотреть то, что было сделано предшественниками и мы ожидаем, что в этом будет достигнут результат. Наша конечная цель — чтобы Лавра была полностью украинской. Так и будет. Это необратимый процесс, Господь нам в этом поможет. Главное, чтобы все произошло мирно, спокойно и без провокаций.

— Вы говорите о части монашеской общины Лавры, готовой присоединиться к монастырю ПЦУ, как вы оцениваете количество монахов в Лавре, готовых покинуть Московский патриархат?

— У нас есть информация изнутри, что уже большая часть братии готова присоединиться к монастырю ПЦУ, но на территории Верхней Лавры, к сожалению, нет помещений, в которых они могли бы постоянно проживать. Нужны обычные бытовые условия, поэтому сейчас они остаются в составе монастыря Московского патриархата и ожидают решения комиссии, занимающейся статусом Нижней Лавры. Должны быть созданы соответствующие условия, а сами люди очень хотят почувствовать защиту украинской власти, правоохранительных органов. Если им ничего не будет угрожать, со временем они присоединятся.

— Долгое время считалось, что Московский патриархат больше ПЦУ по количеству зарегистрированных религиозных общин. Ваша церковь довольно активно росла в последний год, какая из двух церквей сегодня больше?

— Сейчас ПЦУ насчитывает более 8 тыс. религиозных общин и постоянно приобщаются новые, не на бумаге, а именно реальные приходы, где есть община, действующий храм и совершаются богослужения.

Если говорить о Московском патриархате, то через четыре года после получения нами Томоса, они потеряли более полутора тысяч приходов, примерно 1.700 приходов от них отошли. Всего у них задекларировано 11 тыс. с чем-то приходов. Итак, если отнять эти, если отнять епархии, аннексированные Россией — это Крым, это часть приходов в Донецкой и Луганской областях, которые находятся на оккупированных территориях, которые перешли в подчинение непосредственно РПЦ и патриарха Кирилла, если брать количество приходов РПЦ, которые находятся на территории неоккупированной Украины, то мы, ПЦУ, уже преобладаем количественно Московский патриархат в Украине. Но если смотреть на данные социологических опросов, то украинскую церковь в обществе поддерживает более 50%, а русскую — 2−4%. Есть и случаи, когда люди не имеют физически в доступе церкви ПЦУ и продолжают посещать церковь Московского патриархата, но это временная ситуация, мы работаем над тем, чтобы все верующие имели доступ к нашей церкви.

— Исходя из того, что вы не только официально Православная церковь Украины, но и де-факто становитесь крупнейшей церковью страны, к тому же в стране, где Россия совершает военные преступления, это меняет позицию православных церквей мира, ранее не признававших автокефалию ПЦУ? Например Грузинской, Румынской или Сербской?