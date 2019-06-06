Епифаний: Филарет не имеет практически никакой поддержки в ПЦУ Сегодня, 12:06 Цей матеріал також доступний українською Православна Церква України/Facebook Митрополит Епифаний Православна Церква України/Facebook

Митрополит Киевский Епифаний заявил, что усилия почетного патриарха Филарета по восстановлению Киевского патриархата не имеют поддержки среди клира и мирян ПЦУ.

Об этом Епифаний заявил в интервью Укринформу.

По словам митрополита, почти все архиереи, духовенство и прихожане подтверждают, что они хотят быть в признанной независимой автокефальной поместной православной церкви.

«А заявления, которые звучат от определенных иерархов нашей церкви, не имеют практически никакой поддержки. Поэтому архиереи, видя определенную опасность, сплотились и показали, что мы едины и движемся только в направлении, которое мы наметили до сих пор», — заверил предстоятель ПЦУ.

Митрополит Киевский добавил, что абсолютное большинство архиереев верны тем принципам, которые заложены в фундамент ПЦУ.

«Если говорить о каких-то других механизмах возврата или провозглашения патриархата, вопреки Объединительному соборк — это автоматически может нас вернуть в прежнее состояние, состояния непризнанной церкви», — подчеркнул митрополит Епифаний.

3 июня Филарет созвал экстренное совещание клириков Киевской епархии ПЦУ. Согласно данным СМИ, на совещании Филарет анонсировал проведение Поместного собора, который восстановит УПЦ КП.

«Киевский патриархат будет существовать и дальше законно… даже когда я умру, выберут нового патриарха», — заявил Филарет.

24 мая Священный синод ПЦУ выразил полную поддержку митрополиту Киевскому Епифанию и отказался поддержать требования почетного патриарха Филарета по изменению статута церкви.

По словам митрополита Епифания, ПЦУ и дальше будет выполянть условия томоса.

14 мая Филарет обнародовал обращение, в котором объявил, что Киевский патриархат продолжает существовать, а он остается действующим патриархом.

Также Филарет недоволен греческим уставом ПЦУ и заявил о намерении созвать собор и внести в него изменения. По мнению Филарета, статус митрополии не соответствует реальному весу ПЦУ.

23 мая Филарет заявил, что не будет выполнять ряд условий томоса об автокефалии.