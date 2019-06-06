Епифаний: Элладская церковь интенсивно движется в направлении признания ПЦУ Сегодня, 13:01 Цей матеріал також доступний українською pomisna.info Митрополит Епифаний pomisna.info

Митрополит Киевский Епифаний заявил, что сейчас Элладская церковь интенсивно движется в направлении признания ПЦУ.

Об этом Епифаний заявил в интервью Укринформу.

«Насколько мне известно, сейчас достаточно интенсивно движется в направлении признания нашей автокефалии Элладская православная церковь, каждый ожидает — кто будет первым. А после того, кто будет первый, то уже будет легче в этом вопросе », — сказал митрополит.

Епифаний добавил, что процессу признания автокефалии активно препятствует Россия.

«На пути стоит Москва. Они достаточно интенсивно пытаются влиять на иерархов всех поместных православных церквей, доказывать то, что этот акт со стороны Вселенского патриарха является «неканоническим, недействительным…», — подчеркнул предстоятель.

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе в Софии Киевской 15 декабря 2018 года, ее предстоятелем был избран митрополит Епифаний.

Томос, подтверждающий автокефалию, был вручен Епифанию патриархом Варфоломеем в Константинополе 6 января 2019 года. ПЦУ стала пятнадцатой церковью в диптихе поместных православных церквей мира.

Московский патриархат отказался признать Православную церковь Украины.

В январе 2018 года вступил в силу закон, который устанавливает, каким именно образом религиозная организация может изменить свою подчиненность действующим в Украине и за ее пределами религиозным центрам.

В состав ПЦУ перешло уже более 500 парафий Московского патриархата в Украине.