Подоляк после удара по авиабазе Энгельс-2: «Эксцессов» будет очень и очень много 26 декабря, 21:08 В результате взрыва на авиабазе были ликвидированы трое российских военных (Фото:скриншот видео markito0171/Twitter)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал взрывы на российском аэродроме Энгельс-2.

В эфире телемарафона в понедельник, 26 декабря, Подоляк отметил, что происходящее на территории страны-агрессора — «объективное следствие процесса под названием война».

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«Все, что сегодня происходит в России — а количество эксцессов, и не только в Энгельсе, растет — имеет отношение к потери управляемости процессами в самой России. Постоянно растет количество саботажей, неустановленных подрывов, пожаров на критических объектах, в том числе в Энгельсе и Дягилево», — сказал он.

В эфире 24 канала Подоляк добавил, что пожары на российских объектах — следствие того, что страна-агрессор не может покупать дополнительные запчасти и получать необходимые консультации от иностранных специалистов. По его мнению, таких «эксцессов», в том числе в Энгельсе, «будет очень и очень много».

В ночь на 26 декабря стало известно о мощном взрыве в районе военного аэродрома Энгельс-2 (Саратовская область РФ), где базируются стратегические бомбардировщики и несколько авиаполков российской армии. В минобороны страны-агрессора утверждают, что «при подлете к военному аэродрому Энгельс» российская ПВО якобы сбила украинский беспилотник. При этом российское ведомство подтвердило гибель троих российских военных.

Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат назвал удар «последствиями российской агрессии».

5 декабря после удара беспилотника по взлетно-посадочной полосе в Энгельсе спутниковые снимки зафиксировали повреждение как минимум одного бомбардировщика Ту-95. Аэродром Энгльс-2 находится примерно в 700 км от границы с Украиной.