«Угроза для энергосистемы сохраняется». Зеленский провел энергетическое совещание

1 марта, 22:10
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Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Украина успешно прошла зиму и начинает готовиться к следующему отопительному сезону. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в среду, 1 марта.

Глава государства рассказал, что провел несколько совещаний, в том числе энергетическое, в котором участвовали энергетические компании, правительство, Офис президента, глава профильного комитета Верховной Рады, военные и разведка.

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«Эта зима пройдена. Она была очень сложной, и эту сложность ощутил без преувеличения каждый украинец. Но все же мы смогли обеспечить Украину энергией и теплом. Да, угроза для энергосистемы сохраняется. Но и работа для энергосистемы продолжается», — отметил президент.

По его словам, на совещании обсудили, как нормально закончить отопительный сезон, и начали готовиться к следующему сезону.

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В компании Укрэнерго ранее заявили, что дефицита мощности в энергосистеме нет уже 18 дней. Производственные мощности украинских электростанций и импорт из Европы полностью покрывают потребности в электрике.

https://www.youtube.com/embed/40GcY4JjtPo
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Отопительный сезон Владимир Зеленский Энергосистема Война России против Украины

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