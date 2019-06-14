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Ему будет трудно. Гриценко — о походе Рахманина в парламент вместе с Вакарчуком

14 июня, 14:17
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Ему будет трудно. Гриценко — о походе Рахманина в парламент вместе с Вакарчуком - фото

goloszmin.org

Сергей Рахманин и Святослав Вакарчук

Лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко прокомментировал присоединение журналиста и ведущего программы Апокриф на Радио НВ Сергея Рахманина в партию Голос Святослава Вакарчука.

«Я знаю, что они давно по жизни дружат со Славой Вакарчуком. Нашли взаимопонимание. Может есть ощущение, что там больше шансов. Я не говорил с ним по этому поводу. Я знаю Сергея Рахманина как классного журналиста, который держал планку все это время на достаточно высоком уровне. […] Каким он будет законодателем, я не знаю. Я думаю, что таким, как он, будет трудно в парламенте», — отметил Гриценко.

По словам политика, походы журналистов в парламент никогда не заканчивались успехом.

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Ранее заместитель главного редактора газеты Зеркало недели и ведущий программы Апокриф на Радио НВ Сергей Рахманин присоединился к партии Святослава Вакарчука Голос.

Напомним, 16 мая на Старокиевской горе в Киеве Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.

По его словам, партия Голос идет в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую. Политику, которая принесет нам настоящие изменения».

Теги:   Партия Голос Святослав Вакарчук Сергей Рахманин Радио НВ

Спецтема   Выборы в Раду

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