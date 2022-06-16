Зеленский — о призывах Макрона «не унижать Россию»: Мы прошли этот вопрос 16 июня, 21:35 Цей матеріал також доступний українською Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что они с французским коллегой Эммануэлем Макроном обсудили и «прошли» его слова о том, что Россию не нужно «унижать».

Отвечая на вопросы журналистов во время совместной пресс-конференции с лидерами Франции, Германии, Италии и Румынии в Киеве в четверг, 16 июня, Зеленский сказал:



«После того высказывания — или проявления в медиа — мы обсудили этот вопрос, мы его прошли. Я считаю, то, что сегодня президент Макрон и [другие коллеги] открыто поддержали Украину и наше кандидатство, — это большой результат. И я очень благодарен… Очень рад, что перед лицом нашей страны присутствуют лидеры, которые единогласно поддержали наше кандидатство. Это исторический результат для нашей страны».

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Эммануэль Макрон ранее заявлял, что властям Украины придется вести переговоры с РФ, и предлагал пойти на уступки по суверенитету Украины, чтобы «сохранить лицо» российскому диктатору Владимиру Путину.

После слов Макрона об «унижении России» Зеленский говорил:

«Я не совсем понимаю, что такое „унижение России“… Мы говорим о том, все эти годы — больше восьми лет — они убивают наших людей?.. О каких унижениях мы говорим? Я даже не считаю, что Украину унижают, потому что это слабая позиция. Нас никто не унижает, нас убивают. Поэтому мы в ответ тоже не будем никого унижать — мы будем отвечать тем же инструментом».

В четверг, 16 июня, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги приехали в Украину впервые с начала полномасштабного вторжения России.

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