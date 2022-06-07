«Мы говорим об убийстве наших людей?» Зеленский отреагировал на слова Макрона об «унижении России»

7 июня, 16:52
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Президент Владимир Зеленский (Фото:Володимир Зеленський / Facebook)

Президент Владимир Зеленский (Фото:Володимир Зеленський / Facebook)

Президент Владимир Зеленский раскритиковал своего французского коллегу Эммануэля Макрона за слова о том, что Россию «не нужно унижать».

В интервью Financial Times, опубликованном во вторник, 7 июня, глава государства заявил: Украина «не будет никого унижать — мы собираемся ответить тем же».

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"…Как можно прекратить огонь на территории Украины без позиции народа и лидера этого государства? Выглядит очень странно… Некоторые лидеры хотят считать себя лидерами. Но, чтобы быть лидером, нужно не считать себя им, а вести себя как лидер… Хочешь остановить эту войну?.. Кроме слов, покажи, пожалуйста, конкретно, что ты можешь сделать", — ответил Зеленский на комментарий о том, что некоторые западные страны обсуждают прекращение огня «без прямого привлечения Украины».

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Президент отметил, что Макрон, как один из лидеров Нормандской четверки, «глубоко разбирается в процессе, в деталях Минского документа и всех договоренностей, которые были с российской стороной в рамках Норманди», а также в том, как Россия постоянно срывала эти договоренности.

«Я не совсем понимаю, что такое „унижение России“… Мы говорим о том, все эти годы — больше восьми лет — они убивают наших людей?.. О каких унижениях мы говорим? Я даже не считаю, что Украину унижают, потому что это слабая позиция. Нас никто не унижает, нас убивают. Поэтому мы в ответ тоже не будем никого унижать — мы будем отвечать тем же инструментом», — добавил Зеленский.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/708136413809543

Ранее Эммануэль Макрон в интервью французской региональной прессе заявил, что Россию не нужно «унижать», чтобы «в тот день, когда прекратятся боевые действия, мы смогли найти выход дипломатическим путем».

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после этого отметил, что «призывы избежать унижения России могут лишь унизить Францию и любую другую страну, которая к этому будет призывать».

До этого Владимир Зеленский говорил, что Макрон предлагал пойти на уступки по суверенитету Украины, чтобы «сохранить лицо» российскому диктатору Владимиру Путину. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что подобные заявления звучали и от других европейских политиков.

По информации агентства Reuters, как минимум три европейских страны — Италия, Венгрия и Кипр — предлагали, чтобы в итоговом заявлении саммита 30−31 мая лидеры ЕС открыто озвучили призыв к прекращению огня в Украине и мирным переговорам с Россией. В итоге предложение трех стран не поддержали остальные члены ЕС.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Переговоры Франция Financial Times Переговоры с Россией Россия-Франция Владимир Зеленский Эммануэль Макрон Война России против Украины

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