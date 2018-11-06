Омелян заявил о высокой смертности на украинских дорогах и объяснил как с ней борются

Министерство инфраструктуры совместно с другими ведомствами проводит ряд профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире Радио НВ.

"Как только мы ремонтируем какую-то автодорогу, день-два - на ней несколько трупов обязательно, потому что люди видят, что ровная дорога, радуются, нажимают на газ и их уже ничего не останавливает. Здесь мы делаем ряд профилактических мероприятий. Это программа дорожного движения, которая нами была предложена совместно с МВД, Министерством образования, Министерством здравоохранения и другими для того, чтобы через три года мы сократили детскую смертность до нуля, взрослую смертность - до 35% и через пять-семь лет могли дойти до так называемого Vision Zero, когда смертность около нуля общая", - сказал глава ведомства.

По словам Омеляна, в Украине с каждым годом уменьшается количество ДТП на автодорогах.

"В 2015 году, когда мы пришли в Министерство инфраструктуры, у нас было больше 5 тысяч смертей на украинских автодорогах. В прошлом году, 2017 их стало где-то 3,5 тысячи. В этом году мы видим дальнейшее сокращение, хотя это слишком большая цифра все равно", - сказал он.